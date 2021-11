Dans une pastille vidéo réalisée par le tournoi de Stockolm – où il a perdu en huitièmes de finale contre Andy Murray (7–6(4), 6–3) – Jannik Sinner a dû répondre à la ques­tion suivante : avec quel autre athlète pourrais‐tu échanger ta carrière ? Réponse claire et concise : « Lewis Hamilton ». Espérons pour l’Italien qu’il connaîtra autant de succès que le Britannique, consi­déré comme l’un des meilleurs pilotes de F1 de l’Histoire.

