Blessé au poignet droit et éloigné des courts depuis le mois d’avril, Carlos Alcaraz a consacré ces dernières semaines à un impor­tant travail de récupération.

Le septuple lauréat en Grand Chelem en a égale­ment profité pour s’accorder quelques moments de repos, malgré une atten­tion média­tique toujours présente autour de lui. Le maga­zine Semana a ainsi dévoilé des images du numéro 2 mondial en vacances, à bord d’un bateau en compa­gnie d’une jeune femme blonde.

« Il profite de ses derniers jours de vacances et se détend en très bonne compa­gnie. Il y a eu des moments très tendres et affec­tueux, des caresses, des moments intimes, des jeux », a écrit Jorge Borrajo, direc­teur du magazine.

😱 Carlos Alcaraz, captado en actitud cariñosa con una joven durante una jornada en un yate : « Hay cari­cias, juegos.… » https://t.co/MML6JvIrKl — 20minutos.es (@20m) July 14, 2026

De quoi alimenter les curio­sités autour de la vie privée de Carlos Alcaraz.

