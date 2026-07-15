Blessé au poignet droit et éloigné des courts depuis le mois d’avril, Carlos Alcaraz a consacré ces dernières semaines à un important travail de récupération.
Le septuple lauréat en Grand Chelem en a également profité pour s’accorder quelques moments de repos, malgré une attention médiatique toujours présente autour de lui. Le magazine Semana a ainsi dévoilé des images du numéro 2 mondial en vacances, à bord d’un bateau en compagnie d’une jeune femme blonde.
« Il profite de ses derniers jours de vacances et se détend en très bonne compagnie. Il y a eu des moments très tendres et affectueux, des caresses, des moments intimes, des jeux », a écrit Jorge Borrajo, directeur du magazine.
😱 Carlos Alcaraz, captado en actitud cariñosa con una joven durante una jornada en un yate : « Hay caricias, juegos.… » https://t.co/MML6JvIrKl— 20minutos.es (@20m) July 14, 2026
De quoi alimenter les curiosités autour de la vie privée de Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 17:41