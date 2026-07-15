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Enfin en couple ? Carlos Alcaraz aperçu « en très bonne compa­gnie » sur un bateau

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit et éloigné des courts depuis le mois d’avril, Carlos Alcaraz a consacré ces dernières semaines à un impor­tant travail de récupération.

Le septuple lauréat en Grand Chelem en a égale­ment profité pour s’accorder quelques moments de repos, malgré une atten­tion média­tique toujours présente autour de lui. Le maga­zine Semana a ainsi dévoilé des images du numéro 2 mondial en vacances, à bord d’un bateau en compa­gnie d’une jeune femme blonde.

« Il profite de ses derniers jours de vacances et se détend en très bonne compa­gnie. Il y a eu des moments très tendres et affec­tueux, des caresses, des moments intimes, des jeux », a écrit Jorge Borrajo, direc­teur du magazine. 

De quoi alimenter les curio­sités autour de la vie privée de Carlos Alcaraz.

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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