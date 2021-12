Mike Tyson a une affec­tion toute parti­cu­lière pour le tennis, que sa fille pratique depuis long­temps. Alors comme tout fan de ce sport, le boxeur a un avis sur le fameux débat du GOAT, qu’il a partagé lors d’un podcast avec Patrick Mouratoglou.

« Pour le moment, mon joueur de tennis préféré est Novak Djokovic. Quand il est à un bon niveau, j’adore le regarder jouer. Et surtout, il est mon préféré à cause de la façon dont il est revenu sur le circuit après sa bles­sure. . Et il a pu battre des gens comme Rafa Nadal ou Roger Federer. C’est quelque chose de fantas­tique, Novak est un vrai combat­tant », a révélé M ike Tyson.