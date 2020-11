On connaît tous l’amour de Gaël Monfils pour les jeux-vidéos. Le Français utilise même très régulièrement Twitch pour diffuser ses parties. Gaël semble avoir un bon niveau. Et pourtant, dans le live juste après le sacre de Daniil Medvedev au Masters, ce dernier a assuré le contraire. « L’une de mes meilleures victoires de ma vie, c’est aussi lorsque je t’ai ai battu 3-0 à la FIFA ! C’était quelque chose de spécial. Je fêtais, je n’étais même pas calme. Je fêtais, Andy (Murray, également présent dans le live) ! Je fêtais cela ». Célébrer une victoire à FIFA et pas un Masters, c’est la vie qu’a décidé de mener le Russe.

Et Andy Murray en a rajouté une couche sur Monfils : « Il me dit toujours qu’il est le meilleur du Tour sur PlayStation et qu’il est incroyable. Mais je connais environ 10 personnes qui l’ont battu ! »

Gaël a prévenu… : « Daniil, je vais te reprendre, pas de soucis mon frère ». En ce moment, Medvedev devrait être plus prenable sur playstation que sur un court.