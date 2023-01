Après sa défaite face à Djokovic où il a réalisé une deuxième manche de toute beauté, le Tricolore s’est exprimé auprès de nos confrères de l’Equipe et notam­ment sur l’échange mythique qu’il a eu avec son entrai­neur pendant le duel.

« J’ai pris énor­mé­ment de plaisir à rentrer sur le terrain. Je suis même allé parler avec mon entraî­neur, il m’a donné des consignes tactiques et au bout d’un moment on s’est regardés, on a tous les deux rigolé et on s’est dit « C’est quand même incroyable, on est en train de vivre un truc spécial » donc c’était vrai­ment beau­coup de plaisir » a expliqué le Français.

Espérons que ce match va permettre à Enzo de passer un petit cap.

Agé de 27 ans, le meilleur clas­se­ment du trico­lore a été 155ème. Lundi, il devrait pas être pas loin de cette place, aux alen­tours de la 166ème place.