Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, le PDG de la marque fran­çaise qui porte son nom et qui équipe notam­ment Carlos Alcaraz fête en 2025 les 150 ans de son entre­prise créée par sa famille. Selon Eric Babolat, il faudrait penser à changer quelque chose pour que les émotions soient plus présentes.

« Un match de trois heures, c’est trop long. Il y a donc quelque chose à faire dans ce sport : trouver un moyen de susciter l’en­thou­siasme, y compris chez les joueurs eux‐mêmes, et pas seule­ment chez le public. Les fans clas­sique pensent toujours à l’époque de McEnroe, mais les gens ont apprécié cette période parce que les joueurs ont montré de l’émo­tion. Cela fait partie du jeu, et je trouve agréable de le voir sous un autre angle, et pas seule­ment avec les cham­pions qui jouent et gagnent. Sans émotion, les gens ne s’in­té­ressent pas »

Est‐ce que la longueur est un obstacle aux émotions comme l’ex­plique Eric Babolat, veste débat car quelques fois c’est bien la durée qui rajoute de l’émotion..