Rafael Nadal n’ap­précie vrai­ment pas que son image générée par l’IA soit main­te­nant utilisée un peu partout. Du coup, Rafa est monté au créneau en postant un message assez clair concer­nant cette situation.

Hola a todos,

Comparto este mensaje de alerta, algo poco habi­tual en mis redes, pero nece­sario.



Hemos detec­tado junto a mi equipo que circulan en algunas plata­formas vídeos falsos gene­rados por inte­li­gencia arti­fi­cial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.



« Bonjour à tous.

Je partage cette alerte, ce qui est inha­bi­tuel pour moi sur les réseaux sociaux, mais je pense que c’est néces­saire. Mon équipe et moi avons iden­tifié des fausses vidéos circu­lant sur certaines plate­formes, créées avec l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, où quel­qu’un semble me ressem­bler et parler comme moi. Ces vidéos promeuvent des conseils ou des offres d’in­ves­tis­se­ment qui ne viennent pas de moi. Elles font partie d’un stra­ta­gème publi­ci­taire trom­peur. Soyez prudents : je n’ai ni créé ni approuvé un tel contenu. Merci pour votre soutien ! » déclare Rafa, le message a l’avan­tage d’être très clair.