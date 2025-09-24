AccueilInsolite"Escroqué", Nadal est en colère...
Insolite

« Escroqué », Nadal est en colère…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

411

Rafael Nadal n’ap­précie vrai­ment pas que son image générée par l’IA soit main­te­nant utilisée un peu partout. Du coup, Rafa est monté au créneau en postant un message assez clair concer­nant cette situation.

« Bonjour à tous.
Je partage cette alerte, ce qui est inha­bi­tuel pour moi sur les réseaux sociaux, mais je pense que c’est néces­saire. Mon équipe et moi avons iden­tifié des fausses vidéos circu­lant sur certaines plate­formes, créées avec l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, où quel­qu’un semble me ressem­bler et parler comme moi. Ces vidéos promeuvent des conseils ou des offres d’in­ves­tis­se­ment qui ne viennent pas de moi. Elles font partie d’un stra­ta­gème publi­ci­taire trom­peur. Soyez prudents : je n’ai ni créé ni approuvé un tel contenu. Merci pour votre soutien ! » déclare Rafa, le message a l’avan­tage d’être très clair.

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 08:17

Article précédent
Valentin Royer à Alexander Bublik après sa défaite en finale : « Mec, tu joues un tennis de fou, c’est une blague »
Article suivant
Royer très ému : « J’ai beau­coup pensé à mes grands‐parents qui sont malades, ce sont des moments pas faciles, mais j’es­saye de jouer aussi pour eux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.