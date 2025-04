Alors qu’il confiait récem­ment ne pas avoir touché une raquette depuis la fin de sa carrière en novembre dernier, Rafael Nadal a retrouvé les courts ce lundi, au sein de son académie à Majorque. Mais dans un rôle bien diffé­rent de celui de joueur.

« Retour sur le court… Pour partager un bon moment avec les jeunes de l’Académie. Ici, on travaille chaque jour à leur progres­sion, que ce soit au niveau tennis­tique, scolaire ou personnel. Bonne chance pour ces mois déci­sifs ! », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros sur ses réseaux sociaux.

Back on court… Spending nice time with the @rnadalacademy players ☺️



At the academy we try to make them improve every day both in tennis, studies and personal deve­lop­ment. Best of luck in these impor­tant months ! 💪🏼 pic.twitter.com/QjSz9Ry2hz