Tout le monde l’a vu dans sa box, la nouvelle petit amie d’Alexander Zverev semble lui avoir apporté calme et serénité comme l’explique nos confères allemand du site web sport1.de. « Nous parlons de Dieu et du monde. Nous avons aussi un sujet favori en commun qui est la musique. Mais bien sûr, nous regardons aussi un beau film. Et nous aimons faire une promenade, qui nous distrait tous les deux » a déclaré Brena Patéa au quotidien Bild. De son côté, Alexandre Zverev a rapidement fait savoir qu’il nageait dans le bonheur : « Si j’aime et je fais confiance à une personne, alors j’en ai aussi besoin à côté de moi – et là c’est vraiment le cas. »