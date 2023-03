L’Américain a raconté comment il a trans­forme son jeu et ses coups au cours de sa jeunesse. Un parcours assez atypique mais qui a fini par payer puis­qu’il a réalisé un superbe tournoi de Miami.

« En j’ai commencé à deux mains des deux côtés jusqu’à l’âge de neuf ou dix ans. Ensuite, je suis passé à un coup droit à une main. Je pense que vers 14 ans, je suis passé à un revers à une main. C’est ce que j’ai main­te­nant. Évidemment, j’ai eu pas mal de succès avec ce coup. Je vais faire en sorte que ça marche. Je vais essayer de faire en sorte que mon revers à une main soit aussi bon que possible. On blague souvent sur ce sujet avec mon père qui m’a toujours dit qu’en fait je voulais faire comme Federer. Mais au final, jouer comme Roger cela t’ex­pose à avoir souvent des balles au dessus de l’épaule et c’est pas toujours simple à contrer »