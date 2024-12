Après une carrière en format étoile filante (NDLR : La Canadienne a été 5ème mondiale et fina­liste de Wimbledon en 2019), Eugénie a décidé de se consa­crer au sport de raquettes en vogue des Etats‐Unis : le pickleball.

Got hit in the eye with a pick­le­ball during trai­ning today. It was a shank off my partner’s paddle straight into the eye 😵‍💫 Went to urgent care and have a scrat­ched cornea. The things we do for this sport ! 🥒 Will be healed in a matter of days 🫶🏼 pic.twitter.com/65FpPJtmb0