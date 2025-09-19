AccueilInsoliteEugenie Bouchard, à propos de la visite d’Alcaraz à Alcatraz : "J’attendais...
Eugenie Bouchard, à propos de la visite d’Alcaraz à Alcatraz : « J’attendais ça depuis si longtemps »

Présent depuis quelques jours à San Francisco où il va parti­ciper ce week‐end à la neuvième édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz en a profité pour visiter la prison d’Alcatraz. 

L’Espagnol a posté quelques photos du moment, commenté par… Eugenie Bouchard, ex‐5e joueuse mondiale. 

« J’attendais ça depuis si long­temps », a réagi la fina­liste de Wimbledon 2014. 

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 14:47

