Présent depuis quelques jours à San Francisco où il va participer ce week‐end à la neuvième édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz en a profité pour visiter la prison d’Alcatraz.
L’Espagnol a posté quelques photos du moment, commenté par… Eugenie Bouchard, ex‐5e joueuse mondiale.
I waited so long for this https://t.co/oGDAjflS4K— Genie Bouchard (@geniebouchard) September 18, 2025
« J’attendais ça depuis si longtemps », a réagi la finaliste de Wimbledon 2014.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 14:47