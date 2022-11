Eugénie Bouchard, fina­liste de Wimbledon en 2014, galère toujours autant à retrouver son meilleur niveau. Désormais plus connue sur les réseaux sociaux et notam­ment sur Instagram ( 2,3 millions soit plus que Stefanos Tsitsipas) que pour ses perfor­mances spor­tives, elle est actuel­le­ment classé au 323ème rang mondial.

Elle s’est confiée sur sa saison et sur son célibat auprès de nos confrères du podcast Golf, Mostly Podcast.

« Je ne voudrai et n’ai­merai pas sortir avec un joueur du circuit. Je fais déjà assez de tennis. Cela ne ferait que de parler de tennis non‐stop, j’ai envie d’autre chose », a déclaré la Canadienne.