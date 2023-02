Si Eugénie Bouchard ne fait toujours pas parler d’elle pour ses exploits sur le court (318e joueuse mondiale cette semaine), elle est cepen­dant toujours aussi active sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, la Canadienne, qui est spon­so­risée et habillée par la marque améri­caine New Balance depuis 2020, a fait part de ses réflexions concer­nant les tenues souvent simi­laires sur le circuit.

« J’ai remarqué au fil des ans, j’ai connu quelques filles qui portent leurs propres affaires, comme Sorana (Cirstea) ou Heather (Watson). Ce sont des tenues mignonnes et elles n’étaient pas très nombreuses. J’aime bien que New Balance n’es­saie pas de signer tout le monde sous le soleil. Je déteste porter ce que porte mon adver­saire. C’est telle­ment bizarre quand deux filles portent exac­te­ment la même chose et que leurs amis se demandent ce qui se passe. C’est une dyna­mique bizarre parce que le tennis est telle­ment indi­vi­duel. Je veux porter mes propres vête­ments et ne jamais porter ce que les autres filles portent. Le fait que New Balance ne compte que quelques joueurs est un grand avan­tage. La marque se déve­loppe lente­ment, et c’est le moment idéal pour se lancer. »