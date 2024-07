Eugénie Bouchard, qui a récem­ment enflammé la toile en postant de nouvelles photos en bikini, s’est exprimée sur ses choix de carrière en dehors du court lors de l’émis­sion « Not Alone, a Podcast with Valeria Lipovetsky ».

« Le tennis, tout d’abord, est un sport formi­dable pour le sex‐appeal. On porte des jupes courtes, des hauts sans manches. C’est amusant d’allumer la télé­vi­sion et de regarder ça. Dès le début de ma carrière, j’ai été en mesure d’obtenir des contrats publi­ci­taires en dehors du terrain. On m’a demandé à quelques reprises de poser dans le Swimsuit Edition du Sports Illustrated. C’était un de mes buts, d’explorer cette voie. Ça fait partie de qui je suis, parce que je crois que c’est génial », a déclaré la fina­liste de Wimbledon 2014, aujourd’hui 524e mondiale et bien loin du tableau prin­cipal du Grand Chelem londonien.