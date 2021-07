Eugénie Bouchard a lancé une consul­ta­tion via son compte twitter pour prôner l’idée que la saison sur herbe puisse être plus longue. Vu sa commu­nauté et sa popu­la­rité ce petit sondage a plutôt bien marché. Si le sujet existe, le souci serait plutôt de réper­torié les clubs ou lieux suscep­tibles d’or­ga­niser des tour­nois du herbe sur une saison plus longue que les 5⁄ 6 semaines qui existent aujourd’hui. On rappelle qu’Eugénie Bouchard sait de quoi elle parle puis­qu’elle a quand même atteint la finale de Wimbledon en 2014.

Petition to make the grass court season longer ! Who’s with me?! 🌱😌 — Genie Bouchard (@geniebouchard) July 2, 2021