Dan Evans qui a croisé plusieurs fois Novak Djokovic à Marbella pendant sa période de prépa­ra­tion hiver­nale mise sur le Serbe pour 2023.

« Novak était à Marbella et je l’ai vu dans le gymnase, j’ai eu quelques conver­sa­tions avec lui. Quand vous le voyez là‐bas, il ressemble à un gymnaste : la façon dont il s’étire… c’est comme si vous regar­diez un enfant de 14 ans. Si son corps ne se casse pas, il sera très bien placé. Il vient d’avoir la confir­ma­tion qu’il va en Australie, et il est très enthou­siaste à ce sujet. Quand on voit comment il a terminé l’année, quel est son clas­se­ment et le peu qu’il a joué, on se rend compte qu’il est le favori pour l’Australie, Nadal étant proba­ble­ment juste derrière lui. Je pense que Novak pense toujours qu’il est le meilleur, et de loin, et que son jeu est plus convain­cant que jamais. Novak et Rafa sont au milieu de la tren­taine main­te­nant, mais le sport change. Regardez Messi ces dernières semaines avec la perfor­mance d’Olivier Giroud. Même Andy, ce qu’il fait avec une hanche en métal. Avoir 35 ans n’est pas si mal de nos jours ».