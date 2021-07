Rivales sur le court, deve­nues amies , Chris Evert et Martina Navratilova ont dominé le tennis mondial il y a quelques années. Logique donc qu’au moment de Wimbledon, là où Martina détient quelques records que Chris lui rende un bel hommage avec quelques mots simples : « La meilleur de tous les temps sur gazon, homme ou femme », cela a l’avan­tage d’être très claire.

On rappelle que Martina Navratilova c’est 9 victoires en simple, 7 en double dames, et 4 en double mixte à Wimbledon, et 18 en simples au total (2 Roland‐Garros, 9 Wimbledon, 4 US Open, 3 Open d’Australie). Au total, elle est à 59 titres du Grand Chelem toutes disci­plines confondues.….