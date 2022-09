L’Equipe a sorti une petite pépite en allant inter­roger Johnatan Eysseric qui avait été spar­ring partner de Roger Federer en 2007 sur un petit stage dans les montagnes en Suisse en Avril. Le gaucher trico­lore revient sur les moments passés avec le Maestro. Il évoque notam­ment un Roger qui était en grande forme.

« C’est indes­crip­tible, ça sort hyper vite de la raquette alors que tu as la sensa­tion qu’il ne force pas du tout. Le fouetté et l’ac­cé­lé­ra­tion du poignet, l’effet qu’il imprime à la balle, c’est impres­sion­nant. Il prend aussi la balle ultra tôt »

Numéro 1 chez les juniors, Johnatan avait donc vécu ces instants avec les yeux grands ouverts alors même que Roger avait su le mettre à l’aise : « On mangeait ensemble le midi, on mangeait des glaces, on parlait de tout » explique le Tricolore qui se souvient aussi avoir tenu le coup sur le court.

« Je n’ai pas le souvenir d’avoir pris des grosses bran­lées quand on faisait des sets. Je perdais 6–3 ou 6–4. Mais il était telle­ment phénoménal »