Détenteur d’une invi­ta­tion pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo dont les quali­fi­ca­tions ont débuté ce samedi, Fabio Fognini a fina­le­ment dû déclarer forfait, blessé lors de sa défaite en huitièmes de finale à Estoril.

Cela ne l’a pas empêché d’ac­corder une inter­view très inté­res­sante au média italien Ultimo Uomo dans laquelle il dresse un constat sans appel sur la nouvelle génération.

« Il y a 15 ans, il y avait plus d’hu­mi­lité et de respect. Beaucoup de jeunes ont l’air ‘aggal­lati’, ils ont l’im­pres­sion d’être dans une bulle de savon, j’ai­me­rais les attraper par les oreilles et leur dire : ‘Petit, ne t’en­flammes pas’. Les jeunes d’au­jourd’hui, au bout de deux matches, crient ‘come on’ et te donnent un coup de poing dans la figure. Je ne peux pas le concevoir. »

« 15 anni fa c'erano più umiltà e rispetto. Tanti giovani sembrano 'aggal­lati'. Si sentono in una bolla di sapone, mi verrebbe da pren­derli per le orec­chie : 'ciccio, stai calmo'. I pischelli di oggi dopo 2 game ti fanno 'c'mon' e pugno in faccia. Non lo conce­pisco » 🎙️ #Fognini

Un Fabio Fognini mani­fes­te­ment remonté contre certains jeunes qui ne respec­te­raient plus rien ni personne.