Deuxième « extrait » lié au très intéressant podcast produit par TennisLegend et que l’on vous invite vraiment à écouter.

Si le rôle de statisticien peut devenir de plus en plus important comme l’explique Fabrice Sbarro, il est aussi utile d’expliquer ici que son coût n’est pas anodin.

De ce fait, aujourd’hui peu de joueurs peuvent réaliser cet investissement. Peut-être qu’une mutualisation des données pourra engendrer à l’avenir un service global avec payement à la carte, mais on en est encore pas là.

Dans ce podacast, Fabrice Sbarro confirme que l’un des pionniers a été Novak Djokovic, et que Roger Federer n’y croyait pas au départ avant de revenir sur sa décision : « Selon mes informations, Novak et Roger payent entre 100 et 150.000 livres pour avoir accès à de la data. Rafael Nadal est lui contre la stat, il n’y croit pas, mais dans un premier temps c’était aussi le cas avec Roger.. »

A ce prix là, on comprend bien que pour l’instant, l’analyse des statistiques est encore un vrai privilège des plus « riches »…