Il y a des joueurs ou plutôt des légendes qu’il ne faut jamais enterrer.

Après une si longue absence, qui aurait pu imaginer que Rafael Nadal réali­se­rait le meilleur début de saison de sa carrière, à 35 ans ? Peu de monde croyait égale­ment en un retour fracas­sant de Roger Federer il y a cinq ans, en 2017, au même âge que l’Espagnol actuellement.

Avec cette défaite en finale à Indian Wells contre Taylor Fritz, Nadal affiche désor­mais un bilan de 20–1 en 2022, comme un certain Roger Federer début 2017, qui avait égale­ment gagné 3 titres. Ce dernier reve­nait aussi d’une longue bles­sure qui l’avait éloigné six mois du circuit, comme son rival et ami.

Federer n’avait lui pas enchaîné 20 victoires consé­cu­tives. Mais en plus de l’Open d’Australie, il avait gagné deux Masters 1000, Indian Wells et Miami, alors que Rafa a gagné un ATP 250 (Melbourne) et un 500 (Acapulco). Roger avait aussi joué 7 joueurs du top 10, contre 3 pour Nadal cette année.

L’histoire semble quand même se répéter tant les simi­li­tudes sont nombreuses. Ces monstres sacrés du jeu n’au­ront jamais cessé de nous surprendre pendant toutes ces années.