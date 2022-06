Toujours aussi loquace lors­qu’on lui met un micro sous le nez, Roger Federer, après s’être exprimé sur son prochain retour et sur le 14e sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros, a notam­ment reconnu être allé se coucher pendant le fameux quart de finale à Roland‐Garros entre ses deux plus grands rivaux que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Je n’ai pas regardé la finale de Roland‐Garros, j’ai regardé un peu le quart de finale entre Nadal et Djokovic avant d’aller me coucher », a notam­ment déclaré le Suisse qui ne semblait pas extrè­me­ment concerné par cette édition 2022 de Roland‐Garros.