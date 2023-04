Dans un docu­men­taire centré sur la carrière de certaines star du sport, RTL ressort le « dossier » de Roger Federer qui avait voulu un temps devenir foot­bal­leur professionnel.

Ce témoi­gnage du Suisse est d’ailleurs plutôt drôle.

« J’étais fort au foot mais dans ce sport on n’avance pas au même rythme que le tennis. Il faut plus de temps pour devenir profes­sionnel. En plus, j’ai­mais bien l’idée d’être le seul à blâmer en cas d’échec. Au foot, j’ai toujours été mauvais perdant. Je disais souvent ‘le gardien a vrai­ment été nul aujourd’hui’ ou ‘je n’ar­rive pas à croire qu’on ait perdu’.