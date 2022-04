Particulièrement présent média­ti­que­ment ces derniers jours où il a annoncé la commer­cia­li­sa­tion offi­cielle de sa première paire de chaus­sures tech­nique et son grand retour sur le tournoi de sa ville natale, à Bâle, en octobre prochain, Roger Federer a cette fois effectué un voyage au Malawi, pays situé dans le sud‐est de l’Afrique, au nom de sa fonda­tion, la Roger Federer Foundation.

Accompagné de sa femme, Mirka, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem a remis au ministre de l’édu­ca­tion plus de 3 000 tablettes avec du contenu pour former à l’ap­pren­tis­sage précoce. Il en a égale­ment profité pour passer du temps avec les enfants du coin et prendre des photos très « instagrammable ».

Il ne manquait plus que Bill Gates…