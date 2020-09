Dans l’article du quotidien le Temps où était décrypté les aptitudes de Roger Federer, on apprend que le Suisse a toujours été un passionné de basket : « J’ai grandi dans les années 1990, avec la culture du basketball, du skateboard et du hip-hop. Les baskets étaient déjà un phénomène énorme. Mais quand je suis devenu pro, à 16 ans, j’ai commencé à beaucoup voyager dans de grandes villes comme Paris, Rome, Miami, New York ou encore Tokyo. Je me suis rendu compte que les gens dans la rue s’habillaient très différemment de ce que j’avais l’habitude de voir, avec des tenues que je n’oserais moi-même jamais porter. En Suisse, nous sommes plus conservateurs, même si les banquiers s’habillent beaucoup mieux qu’il y a vingt ans. Aujourd’hui, les sneakers font partie intégrante du style masculin, on peut même en porter avec un costard-cravate »