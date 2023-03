Des nouvelles de Roger Federer.

Officiellement retraité des courts depuis septembre 2022, le Bâlois profite de ses voyages d’af­faires pour assister à diffé­rents événé­ment spor­tifs. Actuellement à Genève pour le salon horloger qui a lieu à Palexpo, il a décidé d’aller assister au match de l’équipe natio­nale suisse de foot­ball, opposé à Israël mardi soir.

« Oui, c’est chouette d’être ici, à Genève. Et comme il y a le match de la Suisse, j’en profite. Je serai au stade ce soir pour supporter l’équipe natio­nale. En fait, cela ne fait que la deuxième fois que je peux faire ça, assister en direct à une rencontre de l’équipe de Suisse. La première fois, c’était à Bâle, je ne sais même plus contre quelle forma­tion. Alors je me réjouis, bien sûr », a confié le maestro au Matin.ch.

Roger avait prédit une victoire 2–0 de la « Nati ». Il n’est passé loin du bon pronostic car elle s’est imposée 3–0.