Comme on vous l’a promis, on va vous distiller quelques passages du livre de notre confrère suisse Mathieu Aeschmann : « Agir et Penser comme Roger Federer ».

On vous l’a dit ce livre qui fait partie d’une collec­tion aborde les théma­tique sur la forme RF.…

A la fin du livre, on a donc le droit à RF analyse en histo­rien. Et c’est la seule fois de l’ou­vrage ou presque que l’au­teur parle du grand rival du Suisse, Rafael Nadal.

Il est ques­tion de « l’an­cien tennis », de la période où l’on jouait avec des raquettes en bois. Sur le sujet de savoir si les contem­po­rains auraient pu joueur leur tennis avec ces « instru­ments », Roger apporte une analyse éton­nante et fina­le­ment très peu connue : « Beaucoup pensent que Rafa n’au­rait pas pu jouer avec des raquettes en bois. Je ne suis pas d’ac­cord. Son coup droit aurait pu être moins impres­sion­nant. Mais il aurait adapté son mouve­ment lasso et trouvé un moyen d’ex­ploiter son talent en frap­pant plus à plat. C’est pareil pour Rod Laver, il jouait à plat parce c’était le style à l’époque. Mais il aurait lifté faci­le­ment avec les raquettes d’au­jourd’hui. Les meilleurs mains et les meilleurs yeux s’adaptent à tout, ils apprennent, ils évoluent »

Agir et Penser comme Roger Federer sera dispo­nible le 15 Avril (12,50 euros) dans tous les réseaux habi­tuels. Il édité par les Editions de l’Opportun.