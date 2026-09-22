La marque suisse On, dont Roger Federer est actionnaire, a frappé un grand coup ces derniers mois en s’offrant Kylian Mbappé, mais aussi Thierry Henry, nommé directeur du football.
À cette occasion, Thierry Henry et Roger Federer ont partagé un moment ensemble… et le maestro suisse a visiblement impressionné le Français balle au pied.
« Ce mec, tu lui montres une seule chose, il l’enregistre dans son ordinateur et il la reproduit », a lâché l’ancien footballeur, admiratif devant les qualités de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.
Quand Thierry Henry apprend quelques gestes à Roger Federer… ⚽️🎾— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 21, 2026
🗣️ « Ce mec, tu lui montres une seule chose, il l’enregistre dans son ordinateur et il la reproduit. » 🤣
THIERRY HENRY × ROGER FEDERER. ⭐️⭐️ pic.twitter.com/AbtUDWv33z
Génie.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 15:55