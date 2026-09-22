La marque suisse On, dont Roger Federer est action­naire, a frappé un grand coup ces derniers mois en s’offrant Kylian Mbappé, mais aussi Thierry Henry, nommé direc­teur du football.

À cette occa­sion, Thierry Henry et Roger Federer ont partagé un moment ensemble… et le maestro suisse a visi­ble­ment impres­sionné le Français balle au pied.

« Ce mec, tu lui montres une seule chose, il l’enregistre dans son ordi­na­teur et il la repro­duit », a lâché l’ancien foot­bal­leur, admi­ratif devant les qualités de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Quand Thierry Henry apprend quelques gestes à Roger Federer… ⚽️🎾



🗣️ « Ce mec, tu lui montres une seule chose, il l’enregistre dans son ordi­na­teur et il la repro­duit. » 🤣



THIERRY HENRY × ROGER FEDERER. ⭐️⭐️ pic.twitter.com/AbtUDWv33z — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 21, 2026

Génie.