Accueil ATP

Federer choque une légende du sport fran­çais : « Ce mec, tu lui montres une seule chose, il l’enregistre dans son ordi­na­teur et il la reproduit »

Par
Baptiste Mulatier
-
256

La marque suisse On, dont Roger Federer est action­naire, a frappé un grand coup ces derniers mois en s’offrant Kylian Mbappé, mais aussi Thierry Henry, nommé direc­teur du football.

À cette occa­sion, Thierry Henry et Roger Federer ont partagé un moment ensemble… et le maestro suisse a visi­ble­ment impres­sionné le Français balle au pied.

« Ce mec, tu lui montres une seule chose, il l’enregistre dans son ordi­na­teur et il la repro­duit », a lâché l’ancien foot­bal­leur, admi­ratif devant les qualités de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Génie.

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥