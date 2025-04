Récemment inter­viewé par Mercedes‐Benz, l’un de ses nombreux spon­sors, lors du Masters de golf d’Augusta, Roger Federer a parlé de sa passion gran­dis­sante pour un sport que son ami et ancien rival Rafael Nadal pratique depuis de nombreuses années.

« Je suis toujours en train de travailler. Mon swing est un grand chan­tier.. Je ne pense plus telle­ment au putting, je trouve que c’est plus facile. Il y a encore quelques incer­ti­tudes avec le coup de départ, j’es­père qu’il n’ira pas dans la forêt ou dans l’eau. Mais j’ai vrai­ment progressé. J’ai enfin un handicap et j’ai l’im­pres­sion d’avoir plus de contrôle sur 18 trous. Je ne rate plus beau­coup de coups d’af­filée et je suis très heureux sur le terrain de golf. Je pense que c’est le plus impor­tant. J’ai l’im­pres­sion d’avoir un swing fluide. Mais j’ai encore mal partout, j’ai joué 18 trous hier et main­te­nant j’ai mal rien qu’en étant assis ici. Je dois m’échauffer et m’as­surer que je suis prêt pour le golf, même si cela ne semble pas être le sport le plus physique. Mais cela a un impact, surtout menta­le­ment. C’est un grand défi et j’ai vrai­ment adopté cette partie du jeu. »