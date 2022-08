Federer déjà à 4 mètres de la balle

Barilla, sponsor du Suisse, a orchestré de façon magis­trale la mise en ligne de sa vidéo publi­ci­taire où Roger tape la balle avec le fameux Zizou. Le film est réussi et émou­vant et l’on sent bien que le Maestro prend du plaisir à faire cette formi­dable surprise à un fan.

🎥 Sean Vogel DP pic.twitter.com/yS9XG0bfRn — Allez Roger (@fedrermoment) August 12, 2022

En revanche, il ne s’at­ten­dait peut‐être pas à prendre un retour de première balle aussi rapide de la part de son « adver­saire « du jour.

« On va s’ar­rêter avec celle là » a expliqué Roger avec le sourire alors qu’il servait à 5% de ses capa­cités normales.