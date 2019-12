Organisé par le célèbre magazine américain GQ, le sondage sur l’homme le plus stylé de la décennie a été remporté par Roger Federer ! Le Suisse aux 20 titres du Grand Chelem a été sacré aux dépens de Timothée Chalamet. Sur la ligne de départ, ils étaient 16 nominés et le Bâlois a devancé des stars comme David Beckham ou Ryan Gosling.

And the Most Stylish Man of the Decade, People's Choice Award, goes to … @rogerfederer ! 🏆 https://t.co/WJq5zdX3cX pic.twitter.com/qzOvBSigZP

— GQ Magazine (@GQMagazine) December 20, 2019