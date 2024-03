La sortie de la nouvelle version du jeu Top Spin est une vraie actua­lité d’au­tant que tous les fans de tennis et de jeu vidéo atten­daient ce moment. avec impatience.

Comme je suis un grand fan, voici Roger Federer dans toute sa splen­deur, qui est peut‐être le joueur le mieux modé­lisé et qui dispose d’ani­ma­tions extrê­me­ment fidèles. pic.twitter.com/3qcxIrcJUg — Mahmoud Gassama (@brak2K) March 12, 2024

Des images circulent déjà et il faut avouer que le rendu est plus que réaliste, le style de Roger est « enfin » respecté et c’est aussi le cas pour toutes les autres stars. E