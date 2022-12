De passage ce mercredi dans le Daily Show de Trevor Noah sur la chaîne améri­caine Comedy Central, Roger Federer, après avoir raconté une impro­bable et déli­cieuse anec­dote concer­nant l’une de ses visites à Wimbledon, a fait la même chose à propos de sa riva­lité avec Rafael Nadal et Novak Djokovic.

En effet, le Suisse a raconté qu’à force de passer autant de temps aux côtés de ses deux rivaux, il a décidé de ne quasi­ment plus s’en­traîner avec eux afin égale­ment de ne pas dévoiler ses diffé­rentes tactiques.

« J’ai une une petite anec­dote à propos de Nadal et Djokovic, parce que, peut‐être que les gens ne le savent pas, nous avons partagé les mêmes vestiaires, les mêmes restau­rants et les mêmes hôtels pendant toutes ces années sur le circuit. On se voyait donc tout le temps. Et en plus de cela, on s’en­traî­nait ensemble. C’est aussi pour­quoi j’ai fini par ne plus beau­coup m’en­traîner avec Novak et Rafa. Mais avec beau­coup d’autres joueurs, comme mon ami Stan Wawrinka par exemple. »