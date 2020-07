La rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal est certainement la plus importante et la plus grande de l’histoire. Les deux hommes se sont affrontés 40 fois, Nadal menant Federer 24 à 16 dans le face-à-face. Cependant, le Suisse a réussi à remporter plus de Grand Chelem, se classant à 20 contre 19 pour l’Espagnol. Ils sont également au cœur d’un débat pour savoir finalement qui est le GOAT (Greatest of All Time) du tennis. Mais le tennis n’est pas le seul sport où les débats n’aboutissent jamais, comme l’a récemment souligné la personnalité sportive argentine Toti Pasman.

Le débat infini pour la suprématie entre les clubs de première division argentine River Plate et Boca Juniors a été évoqué dans l’émission de Pasman Radio La Red, et il les a comparés aux meilleurs joueurs de tennis : « Pour River, le maximum était de battre Boca. Pour Boca, le maximum était de battre le Real Madrid. C’est comme si le Real Madrid était Federer, Boca était Nadal. Et Del Potro c’est River Plate. »