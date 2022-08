Federer face à Zizou, le match des légendes a eu lieu

Même s’il ne s’agit fina­le­ment que d’une publi­cité, on ne peut s’empêcher de rentrer dans le scénario de ce petit film lié à une fameuse promesse faite par Roger Federer il y a quelques années à Zizou, jeune fan du Suisse.

Sans être too much, cette vidéo nous rappelle celle des Italiennes en période de confi­ne­ment qui avaient joué au tennis sur les toits de leur village. A chaque fois, on ne peut rester insen­sible au regard des enfants qui découvrent qu’ils ont en face d’eux le Maestro en personne.