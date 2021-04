Comme on vous l’a promis, on va vous distiller quelques passages du livre de notre confrère suisse Mathieu Aeschmann : « Agir et Penser comme Roger Federer ».

Dernier opus ce mercredi. L’auteur revient sur le fameux match de l’US Open en 2011 en demi‐finale où Novak Djokovic réussi à sauver une balle de match sur un retour de coup droit d’un autre temps.

A l’issue de sa défaite (7–6, 6–4, 3–6, 2–6, 5–7), Federer évoque une atti­tude plutôt que de se cher­cher des excuses. Des propos qui ont encore plus de sens aujourd’hui et qui résume bien l’idée du livre de Mathieu Aeschamn qui sort demain.

« J’ai perdu des matchs en juniors contre des joueurs qui à 2–5 au 3ème set se mettaient à frapper sur tout. Certains ont grandi avec ce genre de réac­tions lorsque la défaite approche. Moi pas. Je crois plutôt aux vertus du travail et de la constance. Du coup, j’ai beau­coup de mal à comprendre ce qui pousse quel­qu’un à frapper un coup pareil sur une balle de match. Peut‐être que Novak le fait depuis 20 ans et que c’est normal pour lui. Vous lui demanderez »

Agir et Penser comme Roger Federer sera dispo­nible le 15 Avril (12,50 euros) dans tous les réseaux habi­tuels. Il édité par les Editions de l’Opportun.