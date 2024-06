Alors que son docu­men­taire va sortir ce jeudi sur Amazon Prime, Roger Federer qui s’est beau­coup exprimé était présent derniè­re­ment à une projec­tion proposée par son parte­naire suisse Rolex. C’est à cette occa­sion qu’un des nos confrères de l’Equipe a pu receuillir des propos notam­ment concer­nant l’émo­ti­vité du Suisse.

« J’ai toujours été très émotif. Plus jeune, je pleu­rais tout le temps après des défaites. Je crois avoir pleuré après une victoire pour la première fois en 2001 quand je bats Sampras (Jan‐Michael Gambill en réalité) à Bâle et qu’on bat les Américains en Coupe Davis. C’était des pleurs de joie. Je ne savais pas que j’avais ça en moi. J’étais mal à l’aise car c’était nouveau pour un homme de pleurer en public. Aujourd’hui, c’est un peu plus normal. On voit les plus grandes stars du monde pleurer de temps en temps. »