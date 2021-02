Souvent lors de ses périodes de réédu­ca­tion, Roger Federer coupe vrai­ment avec le cir­cuit. C’est ce qu’il a tou­jours fait pour être focus sur ses soins, ses entrai­ne­ments et ne pas être fina­le­ment polluer.

Comme il l’a évo­qué lors de son inter­view à SRF, les choses ont chan­gé et lui même n’a pas d’ex­pli­ca­tion pour ana­ly­ser son chan­ge­ment de com­por­te­ment : « Je pen­sais en fait que je ne sui­vrais pas beau­coup le sport et que je serais plus occu­pé avec mes enfants et ma réédu­ca­tion. J’ai été sur­pris de véri­fier les résul­tats et de regar­der les matchs. Et nor­ma­le­ment, je ne fais pas ça du tout si je ne par­ti­cipe pas à un tour­noi ».

L’amour du ten­nis semble donc être plus fort que tout, d’au­tant que cette période sans le cir­cuit est très longue pour le Suisse. En effet, il y a quelques jours, on avait « fêté » la date de son der­nier match offi­ciel depuis un an.

On com­prend donc aisé­ment que Roger puisse se mettre dans le cana­pé pour encourager…Rafa face à Novak par exemple…