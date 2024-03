Dans l’en­tre­tien accordé par Roger Federer au maga­zine GQ, il y a des passages très person­nels. Quand on demande au Suisse si le tennis lui manque, il répond que non avant d’ex­pli­quer plus clai­re­ment sa posi­tion actuelle par rapport à ce sport formidable.

« Oui, on me pose souvent cette ques­tion et le tennis ne me manque pas. Vraiment, ça ne me manque pas. Je me sens vrai­ment en paix. Je pense que c’est aussi parce que je sais que mon genou, mon corps et mon esprit ne me permettent pas d’être sur le terrain. Est‐ce que j’ai l’im­pres­sion que je pour­rais réussir ce coup ? Oui, d’ac­cord : je pour­rais peut‐être le faire main­te­nant. Mais j’ai l’im­pres­sion d’avoir pressé le citron. J’ai essayé tout ce que j’avais. Et je suis en paix. J’aime aller jouer au tennis avec mes enfants. Je viens de réserver un court avec ma femme pour la première fois de ma vie. Nous avons demandé : « Y a‑t‐il un court dispo­nible le mardi de trois à quatre heures ? Parce que je pense que ce serait sympa d’aller jouer. » C’était il y a un mois ou deux, et nous sommes allés jouer à côté de mes enfants, qui prenaient une leçon, et c’était vrai­ment très amusant. J’adore jouer au tennis et je me suis toujours dit : « Quel sera le moment où je pren­drai ma retraite, où je retour­nerai sur un court de tennis et où je n’aurai pas à m’amé­liorer ? Qu’importe si je rate un coup droit ? Qui se soucie de savoir si je m’amé­liore ou non ? »