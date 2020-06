Hier, c’était la journée de remise des diplômes à l’académie de Rafael Nadal. C’est toujours un moment particulier surtout cette année avec la crise du Covid-19. Mais Rafael a toujours été finalement un créatif et ses élèves ont peur avoir le privilège de recevoir un message de deux immenses stars du tennis mondial : Roger Federer et Maria Sharapova.

Dans une vidéo, Roger Federer, toujours très à l’aise dans cette exercice, s’est directement adressé aux étudiants en faisant aussi au passage l’éloge de leur grand professeur : « Bravo à tous ceux qui ont obtenu leur diplôme aujourd’hui. Je vous souhaite le meilleur pour votre futur. Pour ceux qui vont devenir des joueurs de tennis professionnels, vous savez déjà que cela vous obligera à beaucoup de persévérance et de travail, tout en oubliant jamais de ne pas s’amuser. C’est le plus important et c’est, peut-être, ce qui nous a distingués, Rafa et moi de tous les autres joueurs. Nous n’avons jamais perdu la passion pour ce que l’on fait au quotidien. Il va y avoir des jours pluvieux, des jours difficiles, mais le soleil finit toujours par revenir si on fait les efforts nécessaires, il faut garder en tête qu’il y a toujours du positif après des moments qui peuvent être durs. Enfin ceux qui, malheureusement, n’ont pas pu réaliser leur rêve dans le tennis, je suis certains que votre passage à l’académie a été une expérience enrichissante. J’espère que vous avez appris auprès de Rafa. C’est un tel champion, dans tant de domaines. Il est très humble. Et, souvenez-vous : soyez bienveillants avec les autres. Je vous souhaite vraiment de réussir une magnifique carrière, dans le domaine de votre choix. Quand vous regarderez le passé un jour, vous vous souviendrez sûrement de votre passage à l’académie comme d’un des moments qui aura façonner votre vie. »