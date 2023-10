Dans son inter­view donnée à GQ Allemagne, le Suisse est revenu sur ce qui peut le motiver aujourd’hui, il parle évidem­ment de sa fonda­tion qui l’oc­cu­pait déjà un peu quand il était en action.

« J’ai toujours aimé les moments où l’on peut s’ins­pirer mutuel­le­ment en tant que spor­tifs. Ces moments en dehors du match, quand on apprend les uns des autres et que l’on oublie un instant que l’on va de nouveau entrer en compé­ti­tion, sont les meilleurs. J’aime créer quelque chose de positif avec les autres. Et l’argent ne doit pas toujours être le prin­cipal moteur. Parfois, une bonne idée ou du temps sont des inves­tis­se­ments bien plus impor­tants. Ma fonda­tion aura 20 ans cette année et j’ai hâte de lui offrir encore plus de mon temps nouvel­le­ment gagné »