Plus le temps passe, et forcé­ment plus Roger signe quelques records. En domi­nant Lorenzo Sonego, il est devenu le plus vieux joueurs à atteindre les quarts de finale de Wimbledon.

Il détrône un certain Ken Rosewall qui avait réalisé cette perfor­mance alors qu’il était âgé de 39 ans et 8 mois, le Maestro lui est âgé de 39 ans, 10 mois et 28 jours. On fêtera ses 40 ans le 8 Aout…