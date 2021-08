Quarantenaire depuis le 8 août, Roger Federer a laissé s’échapper quelques doutes quant à la suite de sa carrière. Pour le média suisse Blick, le Suisse a commenté, non sans humour, son dernier anni­ver­saire : « Vous avez quarante ans et vous vous dites : « Hé, non, incroyable ! » Je me sens soudain très loin de mes 20 ans. Vous aviez l’ha­bi­tude de regarder les personnes de 40 ans et elles vous parais­saient méga vieilles. Maintenant, je suis l’un d’entre eux ! »

Roger peut se rassurer en se disant qu’il n’est pas un quaran­te­naire comme les autres. En effet, tous les quaran­te­naires ne sortent pas d’un huitième de finale à Roland Garros et d’un quart à Wimbledon…