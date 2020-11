Lors de sa vidéo témoignage accordée à Becomingx, Roger Federer revient très largement sur certains moments clés de sa carrière. Il évoque notamment son premier match où il avait pris une petite raclée : « Mon tout premier match (en Suisse), j’ai perdu 6-0, 6-0 » et j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles la fédération locale disait : « Eh bien, peut-être qu’il n’est pas aussi bon que nous le pensions ».

Plus tard, Roger est donc parti au centre national et il a quitté le cocon familial. Il en garde des bons mais aussi des « mauvais » souvenirs car il s’est senti déraciné : « Je suis parti à 14 ans au Centre national de tennis. J’étais dans une grande famille du lundi au vendredi et je ne rentrais à la maison que le week-end, et j’aurais vraiment le mal du pays pendant les neuf premiers mois. Les résultats ont chuté, je manquais de confiance, je ne parlais pas la langue, j’avais vraiment du mal ».

L’ensemble de la vidéo est à regarder en cliquant ici, vous passerez vraiment un bon moment…