Après un vrai problème pour trouver Roger Federer et donc se connecter avec lui, Rafael Nadal qui ne maitrise pas vraiment Instagram a dû se faire aider, sûrement par sa soeur pour parvenir à se connecter avec le Suisse. Le compteur a vite grimpé passant de 27.000 à 57.000 connectés. Une fois que les deux champions étaient en ligne, ils ont échangé des impressions sur leur vie de confinement et puis Roger a décidé de mettre un peu d’ambiance en demandant à Rafa depuis quand il avait touché une raquette.

– Depuis Indian Wells, tu n’as pas touché une raquette ?

– Non

– C’est bien tout ça, tu vas oublier de savoir jouer (rires)

– Et toi tu as pu jouer ?

– Oui un peu contre le mur en fait…



Puis les deux hommes, qui ont une vraie complicité, ont continué sur le thème de leur jeunesse, avant que Roger tente de savoir si Rafa était vraiment un gaucher naturel. Rafa lui a expliqué qu’au tennis et au football oui, mais pas pour le reste.

Le Suisse plutôt surpris par cette réponse a enchainé sur l’idée que tout allait bien pour lui, sachant qu’en début de conversation, il avait insisté sur le fait que la rééducation de son genou se passait très bien.