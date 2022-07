Dans un entre­tien donné à un maga­zine hollan­dais, Roger Federer est revenu sur le week‐dernier et la fameuse ovation qu’il a reçu lors de la célé­bra­tion du cente­naire du court central.

« Beaucoup d’entre nous sont nerveux avant un tel défilé. On ne fait pas ça tous les jours non plus, on ne s’y habitue jamais. Cela reste incer­tain, alors qu’il suffit de marcher un peu et de dire quelques mots. J’étais assez ému, même si tout le monde n’a pas vu cela. Toutes ces émotions, c’est diffi­cile à gérer, c’est aussi pour cela qu’il n’est pas facile pour de nombreux athlètes de s’ar­rêter. On peut même se demander pour­quoi certains conti­nuent à jouer des matches de démons­tra­tion. Je dirais parce qu’ils aiment se produire. Parce qu’en fin de compte, nous ne sommes pas seule­ment des joueurs de tennis, mais aussi des artistes, des « ambiançeurs » »