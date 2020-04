Le confinement est l’occasion pour les joueurs et les joueuses de se rapprocher encore plus de leurs fans via les réseaux sociaux. C’est le cas d’Ivo Karlovic qui a organisé une session de questions-réponses sur son compte Twitter. Et le géant croate de 41 ans a montré tout son sens de l’humour lorsqu’il a été interrogé pour savoir s’il préférait Roger Federer ou Rafael Nadal. Sa réponse : « Ni l’un, ni l’autre. J’aime les filles. » Une réponse qui a beaucoup fait rire dont un certain Dustin Brown. L’humour reste le meilleur ami de chacun pendant ce confinement.

Neither. I like girls — ivo karlovic (@ivokarlovic) April 18, 2020