Lors d’une inter­view accordée à NBC Bay Arena, dans laquelle il s’est confié sur sa nouvelle vie de père de famille et désigné son favori pour le Masters 1000 d’Indian Wells, Roger Federer a évoqué l’in­térêt de plus en plus prononcé de ses enfants pour le tennis.

« J’espère que c’est le cas. Quand j’ai quitté la maison hier, je leur ai dit que j’al­lais à San Francisco. Ils m’ont dit : ‘San Francisco ? Pourquoi ?’ Je leur ai répondu : ‘C’est là que se dérou­le­rait la Laver Cup en 2025 (la compé­ti­tion qu’il a créée avec son agent en 2017, ndlr)’. Ils m’ont dit : ‘S’il te plaît, fais en sorte que nous puis­sions aussi venir’. Les enfants veulent donc abso­lu­ment venir. Ils me l’ont déjà dit, alors nous devrons nous arranger avec l’école à ce moment‐là. »