Le Suisse qui s’est exprimé chez Blick, a aussi accordé une inter­view au quoti­dien suisse alle­mand Schweizer Illustrierte. Cet entre­tien est plus personnel, Roger y parle de son anni­ver­saire et évoque même ce qu’il aime­rait faire lors de sa retraite sportive.

Il a aussi insisté sur le fait qu’il avait reçu un nombre impor­tant de messages, que cela lui avait fait chaud au coeur notam­ment quand il s’agis­sait de ses idoles : « Je suis encore profon­dé­ment touché quand un Pete Sampras, un Björn Borg ou un Stefan Edberg pensent à moi. Et puis je regarde le télé­phone et tous les trois se sont mis en contact prati­que­ment en même temps et m’ont féli­cité. C’est presque surréa­liste pour moi parce que c’étaient mes idoles et mes joueurs préférés quand j’étais jeune. Pour être honnête, j’étais un peu excité à l’avance de voir combien de personnes me contac­te­raient. Plus qu’a­près une victoire en Grand Chelem ? Moins ? Et puis j’ai été submergé par le nombre. Cela me montre que j’ai beau­coup de vrais amis dans le monde qui sont proches de moi. Aujourd’hui, j’ai encore 50 messages de retard avec des réponses »